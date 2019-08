Uruguay: esperti, paese al centro del traffico internazionale di droga (5)

- A favore delle autorità uruguaiane il recente ritrovamento di un deposito con 900 chilogrammi di cocaina nella zona della cittadina di Parque del Plata, 50 chilometri a Nord di Montevideo, un dato che conferma tuttavia il recente consolidamento del paese come passaggio chiave del traffico internazionale di droga. Un capitolato importante della nuova "legge quadro" sulla Difesa approvata lo scorso mese di luglio prevede tra le altre cose estendere la giurisdizione militare alle frontiere. Il progetto stabilisce che le Ff Aa possono effettuare missioni di pattugliamento, identificazione, controllo stradale e arresto in flagranza di reato all'interno di una striscia di 20 km lungo la frontiera. Il testo della legge specifica inoltre che i 20 km di spessore si contano "a partire dai limiti definiti dai trattati internazionali" ma che sono "esclusi i centri cittadini" e che le Forza Armate in nessun caso hanno la facoltà di irrompere nelle "dimore private". (Abu)