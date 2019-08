Governo: Conte, fornirò ampie spiegazioni in Parlamento

- "Sono qui per fornire i doverosi chiarimenti ai cittadini. Più ampie spiegazioni le darò in ambito parlamentare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando della crisi di governo. "Mi riservo di contattare i presidenti di Senato e Camera affinché adottino le iniziative di competenza per permettere alle Camere di tornare a riunirsi", ha aggiunto. (Rer)