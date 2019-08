Governo, Conte: in parlamento emergeranno responsabilità crisi, no slogan mediatici

- "Il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano. Al parlamento e a tutti gli italiani dovremo dire la verità e certo non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche o slogan mediatici". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a palazzo Chigi. "Non accetterò più quindi che vengano sminuiti la dedizione e la passione con cui gli altri ministri, tutti i viceministri e tutti i sottosegretari, insieme a me, hanno affrontato l'impegno di governo. E non posso accettare che sia svilito il cospicuo lavoro svolto dai parlamentari", ha aggiunto. (Rer)