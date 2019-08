Usa: lobby Nra contro apertura di Trump a restrizioni su acquisto armi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta affrontando le pressioni da parte della National rifle association (Nra), principale lobby statunitense delle armi, per l'apertura dell'inquilino della Casa Bianca a rafforzare i controlli sui trascorsi personali di chi acquista armi e assicurarsi che i malati di mente non possano comprarle. Trump ha parlato con l'amministratore delegato dell'Nra, Wayne LaPierre, più volte negli ultimi due giorni, secondo l'emittente statunitense “Cnn”. In quelle conversazioni, LaPierre ha chiarito la posizione della lobby sulle richieste di ampliamento dei controlli di base, cosa che il presidente ha sostenuto privatamente e pubblicamente negli ultimi giorni dopo le due sparatorie di massa dello scorso fine settimane in Texas ed Ohio. (segue) (Was)