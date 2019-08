Usa: lobby Nra contro apertura di Trump a restrizioni su acquisto armi (2)

- LaPierre ha parlato con Trump martedì scorso, dopo che il presidente ha espresso il suo sostegno per una legge sul controllo dei trascorsi di chi acquista le armi, sostenendo che una legge in tal senso non sarebbe stata popolare tra i sostenitori di Trump. Tuttavia, il giorno dopo la sua iniziale telefonata con LaPierre, Trump ha ribadito ai giornalisti che lavorerà con il Congresso sulla legislazione per affrontare le sparatorie di massa, iniziando con controlli sui precedenti e le malattie mentali. (Was)