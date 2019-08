El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi, esponente del Partito democratico, incontrerà il presidente della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele, domani, 9 agosto. L'incontro tra Pelosi e Bukele avrà luogo nel corso della visita in America centrale della speaker del congresso statunitense, durante il quale incontrerà politici, esponenti della società civile e delle imprese per discutere principalmente della politica migratoria imposta ai paesi dall'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. Pelosi, una delle più importanti voci dell'opposizione democratica al Congresso degli Stati Uniti, è delle principali critiche del presidente Trump. Dopo aver incontrato Bukele, Pelosi sarà in Guatemala dove, secondo quanto riferito dalla deputata guatemalteca Norma Torres, che fa parte della delegazione che accompagna il presidente della Camera, non incontrerà il presidente Jimmy Morales. (segue) (Mec)