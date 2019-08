El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (5)

- Tuttavia lo scorso 30 luglio, il governo del Guatemala ha sostenuto di non aver subito alcuna "minaccia" da parte del governo degli Stati Uniti per costringerlo a firmare il controverso accordo sull'immigrazione sottoscritto lo scorso 27 luglio. Il cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" obbliga i migranti, inclusi salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo ha scatenato una serie di polemiche che si sono concretizzate anche in ricorsi alla Corte costituzionale. (segue) (Mec)