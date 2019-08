El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (6)

- "Non abbiamo ricevuto minacce da Washington e non siamo stati costretti a firmare l'accordo", ha detto il ministro degli Esteri guatemalteco Sandra Jovel, apparsa in conferenza stampa con il ministro degli Interni, Enrique Degenhart, per difendere l'operato del governo. Tuttavia il ministro ha ammesso che un ipotetico passo indietro comporterebbe perdite per i cittadini guatemaltechi. Il ministro ha affermato che non si tratta di un accordo di "paese terzo sicuro" ma semplice accordo di cooperazione e "che favorirà la lotta contro la criminalità e aprirà le porte ai guatemaltechi per chiedere un visto temporaneo per lavorare nel settore agricolo negli Stati Uniti e, in prospettiva, anche nei settori dell'edilizia e dei servizi" riporta il quotidiano "Prensa Libre". Degenhart, dal canto suo, ha sostenuto tanto gli honduregni quanto i salvadoregni potranno muoversi liberamente in territorio guatemalteco che il Guatemala non sarà "un campo di concentramento", come sostenuto da ampi settori della società guatemalteca che hanno intrapreso una battaglia contro la misura. (segue) (Mec)