Venezuela: Alto commissario Bachelet, nuove sanzioni Usa rischiano di esacerbare la crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bachelet riconosce che le sanzioni "tecnicamente" non si applicano alle "transazioni legate al rifornimento di articoli alimentari, di vestiari e di medicinali utili ad alleviare la sofferenza umana". Ciò nonostante "è possibile che anche così arrivino ad aggravare la crisi che vivono milioni di venezuelani", soprattutto per il rischio di over-compliance "da parte delle istituzioni finanziarie internazionali che hanno legami con i governi degli Stati uniti e del Venezuela". Esistono "prove sufficienti" che le sanzioni con effetti ampi possono "danneggiare i diritti fondamentali delle persone, compresi i diritti economici, cosi come i loro diritti ala'alimentazione e alla salute", scrive Bachelet ricordando che anche le "sanzioni più rigide e concrete debbono contenere garanzie di protezione dei diritti umani". (segue) (Res)