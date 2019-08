Venezuela: Alto commissario Bachelet, nuove sanzioni Usa rischiano di esacerbare la crisi (2)

- L'Alto commissario ricorda che stando alle cifre ufficiali, l'economia venezuelana "ha sofferto una contrazione del 47,6 per cento tra il 2017 e il 2018" e che con le nuove sanzioni, "che restringono ulteriormente l'attività economica, le compagnie e le istituzioni finanziarie potrebbero essere più prudenti e interrompere completamente le transazioni collegate al governo del Venezuela per evitare di essere penalizzate". Bachelet ribadisce che le cause della crisi economica sono precedenti al varo delle sanzioni, ma ha anche sottolineato che queste stanno comunque "esacerbando gli effetti della crisi e, di conseguenza della situazione umanitaria, dato che la maggior parte delle divise straniere provengono dall'esportazione di petrolio, in molti casi legate al mercato degli Usa". (segue) (Res)