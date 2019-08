Roma: Campidoglio lancia 'Scuole aperte', laboratori di sostegno per bimbi da 6 a 11 anni (2)

- "Un progetto che fa dialogare le strutture capitoline per il bene dei bambini", dichiara l'assessora alla Scuola Laura Baldassarre. "Le iniziative - prosegue - saranno totalmente gratuite per le famiglie, con un occhio di riguardo alle periferie. L'impulso è a lavorare creativamente per dar vita ad eventi, visite ed uscite ricreative. Vogliamo aiutare i genitori prevedendo progetti che prolunghino l'orario scolastico attraverso attività pomeridiane. E incoraggiando la mediazione culturale facciamo un altro passo in avanti nella visione di una città a misura di bambine e bambini e di cittadini integrati in una società interculturale, inclusiva e attenta a tutti". (Rer)