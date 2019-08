Governo: Zingaretti, noi pronti al voto

- In attesa di capire che cosa ne sarà del governo Conte e in vista di un'eventuale crisi interviene anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti che in un post sulla sua pagina Facebook annuncia: "Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale Governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese". "Il Pd - conclude il segretario del partito - chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Da subito tutti al lavoro, insieme, per far vincere l’Italia migliore. (Rer)