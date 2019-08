Governo: Di Maio, qualcuno vuole farlo cadere oggi, noi pronti

- Il vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook, sottolinea: "Qualcuno vuole che il governo cada oggi, 8 agosto. Bene, noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze". Quindi, Di Maio continua: "Ad ogni modo, c'è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari. E' una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e facciamo risparmiare agli italiani mezzo miliardo in 5 anni. Soldi - evidenzia ancora il vicepremier - che possono essere usati per le scuole, gli ospedali, le strade e non per gli stipendi dei politici".(Rin)