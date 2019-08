Governo: Di Maio, voto dopo taglio 345 poltrone, ciò che politica non ha mai avuto coraggio fare

- Il viceprmier Luigi Di Maio, in un post su Facebook, torna a ribadire quanto affermato nella sua nota ufficiale di pochi minuti fa a proposito della riforma del taglio dei parlamentari e, quindi, dell'occassione per approvarla riaprendo le Camere. A tal proposito, quindi, rilanciando un appello a tutte le forze politiche Di Maio scrive: "Votiamo il taglio di 345 poltrone e poi voto. Noi non abbiamo paura. Noi pensiamo a fare quello che la politica non ha mai avuto il coraggio di fare". (Rin)