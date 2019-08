Kashmir: presidente Comitato diritti umani Camera riceve ambasciatore Pakistan

- La presidente del Comitato permanente per i diritti umani della Camera dei deputati, Iolanda Di Stasio, ha ricevuto oggi a Montecitorio l’ambasciatore del Pakistan, Nadeem Riyaz, sulla crisi in atto in Kashmir. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui durante il colloquio, richiesto dal rappresentante diplomatico pakistano, è stata rappresentata la difficile situazione umanitaria in cui versa la popolazione del Kashmir, cui sarebbe preclusa ogni comunicazione con l’esterno non essendo accessibile internet e non essendo possibile per alcun media straniero fare ingresso in una regione che è oggetto di una disputa internazionale risalente ai tempi della fine del colonialismo britannico. La presidente Di Stasio ha auspicato una de-escalation della crisi tra Pakistan ed India nell’interesse dei diritti e delle liberà della popolazione del Kashmir e anche nell’interesse dei complessi equilibri regionali. (Com)