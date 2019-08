Brasile: governo taglia dazi di importazione per farmaci contro Hiv e cancro

- Il dipartimento per il Commercio estero e gli affari internazionali del ministero dell'Economia brasiliano ha ridotto le tariffe di importazione per 17 prodotti tra i quali medicinali per la cura del cancro o per il trattamento dell'Hiv, oltre che materiali di consumo come pannolini e assorbenti, che erano elencati nella Lista di eccezione alla tariffa esterna comune (Letec) del Mercosur. I dazi su questi prodotti sono state ridotte dal 18 per cento a zero, o in alcuni casi al 2 per cento. Secondo il ministero dell'Economia, l'obiettivo è ridurre i costi di produzione delle aziende installate in Brasile e il prezzo dei prodotti per i consumatori. La riduzione dei costi è stimata in 150 milioni di dollari all'anno per le società private e il governo federale. Letec consente ai paesi del blocco di applicare aliquote fiscali all'importazione diverse da quelle previste dalla tariffa esterna comune (Tce). Il Brasile è autorizzato a mantenere, fino al 31 dicembre 2021, un elenco di 100 prodotti come eccezioni. (Brb)