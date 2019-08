Usa: candidati democratici Warren e O'Rourke affermano che Trump è un suprematista bianco

- I candidati democratici alle presidenziali Usa del 2020, Elizabeth Warren e Beto O'Rourke, hanno entrambi dichiarato di ritenere che il presidente Donald Trump sia un suprematista bianco. Durante una campagna in Iowa, Warren, senatrice del Massachusetts, ha dichiarato che Trump "ha dato aiuto e conforto ai suprematisti bianchi", ha scritto il quotidiano “New York Times”. “Ha fatto l'occhiolino e annuisce. Ha parlato di suprematisti bianchi come brave persone. Ha fatto tutto il possibile per suscitare conflitti razziali e odio in questo paese", ha continuato Warren. O'Rourke, ex membro del Congresso del Texas, aveva affermato in precedenza di ritenere che Trump fosse un suprematista bianco. "Lo ha anche reso molto chiaro", ha dichiarato O'Rourke. “Ha reso disumano o ha cercato di disumanizzare coloro che non sono o pregano come la maggioranza in questo paese", ha detto O'Rourke. (segue) (Was)