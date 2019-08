Brasile: Banca do Brasil registra 4,2 miliardi di utili nel secondo semestre 2019 (2)

- Il portafoglio crediti della banca ha raggiunto quota 686,6 miliardi di real (154 miliardi di euro), in calo dello 0,4 per cento rispetto a giugno 2018, influenzato dalla contrazione dei prestiti alle imprese (-7,8 per cento). Il portafoglio di prestiti individuali è aumentato del 7,8 per cento rispetto a giugno 2018, trainato da prestiti per il personale cresciuti di 6 miliardi di real (1,3 miliardi di euro), dai prestiti personali cresciuti di 4,8 miliardi (900 milioni di euro) e finanziamenti immobiliari, cresciuti di 2,5 miliardi (500 milioni di euro). Il Banco do Brasil ha riferito che il consiglio di amministrazione ha approvato la distribuzione 1,2 miliardi di real (269 milioni di euro) a titolo di indennizzo per gli azionisti sotto forma di interessi sul patrimonio netto (Jcp). L'importo di 0,44 centesimi di real (10 centesimi di euro) per azione sarà pagato in base alla posizione a partire dal 21 agosto. (segue) (Brb)