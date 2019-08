Brasile: Banca do Brasil registra 4,2 miliardi di utili nel secondo semestre 2019 (3)

- Quanto alla concorrenza, la banca Itaú ha registrato un utile netto di 6,8 miliardi di real (1,8 miliardi di euro) nel secondo trimestre, con un incremento del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La banca Bradesco ha registrato un utile netto di 6 miliardi di real (1,2 miliardi di euro) nel secondo trimestre, il 33,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2018. La banca Santander Brasil invece ha registrato nel seconto trimestre un utile netto di 3,4 miliardi di dollari (764 milioni di euro). (Brb)