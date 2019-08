Governo: Salvini, non lì per poltrone, Italia ha bisogno di cose fatte bene e con coraggio

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando da Pescara ai cittadini in piazza, ha spiegato: "L'Italia vive un momento in cui bisogna fare le cose bene, in fretta e con coraggio, non è il momento in cui possiamo permetterci dei No ed è per questo - ha rimarcato - che io, che sono l'uomo più paziente del mondo, non sopporto più i no, è tutto sospeso, tutto rinviato". Secondo Salvini, "c’è bisogno di far sbloccare le opere pubbliche, non di ministri che le bloccano. Pur di andare avanti siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone? La risposta è sì. Noi non siamo lì a scaldare seggiole". (Rin)