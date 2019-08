Saccomanni: Casellati, lascia grande vuoto per Paese

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando la figura del presidente di UniCredit scomparso oggi, ha espresso, in una nota, il suo "cordoglio personale per la scomparsa di Fabrizio Saccomanni, economista di spessore internazionale che ha saputo servire lo Stato con la professionalità e la competenza che hanno sempre contraddistinto il suo agire". Il presidente Casellati ha inoltre aggiunto: "Uomini come Saccomanni, capaci di guidare alcune tra le più importanti istituzioni del mondo economico e finanziario italiano ed europeo con lungimiranza e rigore, lasciano un grande vuoto per il Paese ma anche un esempio importante da seguire per le nuove generazioni". (Com)