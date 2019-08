Cile-Ecuador: proseguono negoziati su accordo libero scambio, focus su servizi e telecomunicazioni (3)

- Aldilà degli accordi sottoscritti in materia di cooperazione, il principale obiettivo, segnala la nota congiunta, è quello di aumentare ulteriormente il volume degli interscambi dopo che nel corso del 2018 si è registrato un incremento dell'8,6 per cento per un totale di 2,109 miliardi di dollari. Pinera ha inoltre dichiarato che si aspetta anche una maggiore integrazione dell'Ecuador nell'Alleanza del Pacifico - istanza regionale attualmente integrata oltre che dal Cile, da Messico, Colombia e Perù -, e ha sottolineato la convergenza dei due paesi nella creazione del "Prosur" come foro di integrazione, sviluppo e dialogo regionale. Il documento finale sottolinea inoltre la sintonia dei due paesi in materia di "difesa del libero commercio, del multilateralismo, della democrazia, delle libertà e della difesa dei diritti umani nel continente". (Abu)