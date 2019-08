Carceri: poliziotto aggredito da detenuto a Torino, condanna di organizzazioni sindacali

- Prima è stato strattonato. Poi scaraventato a terra e preso a calci. Questa la sfortunata disavventura di un agente nel carcere di Torino. L'autore della violenza, avvenuta intorno alle 10:30 di questa mattina, è stato un detenuto extracomunitario di 37 anni che era stato arrestato il giorno prima proprio per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A scatenare la rabbia dell'uomo ci sarebbero dei futili motivi: nella prima mattina aveva chiesto all'agente di servizio di potersi recare al Bar per fare colazione ricevendo una risposta negativa. L'agente è stato accompagnato d'urgenza nel pronto soccorso dell'pspedale Maria Vittoria di Torino per le necessarie cure e dimesso con giorni dieci di prognosi per contusioni multiple a polso, avambraccio e torace. A diffondere la notizia il sindacato di categoria dell'Osapp che condanna il gesto e aggiunge: "Le carceri italiane si connotano in questo momento, oltre che dell'evidente inefficienza, dalle continue aggressioni subite dal personale di polizia penitenziaria da parte dei detenuti che sanno di avere un potere e una tutela maggiori rispetto agli stessi agenti. Non deve meravigliare quindi che un detenuto, da poco giunto in carcere, tralasciando condizioni psico-fisiche che sono comuni ad almeno il 70 per cento degli attuali carcerati, immagini di potersi recare al Bar per fare colazione. Non resta quindi che augurarci leggi più severe a difesa dei poliziotti penitenziari". (Rpi)