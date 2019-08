Roma: Raggi a messa funebre per neonata trovata morta nel Tevere, si chiamerà Francesca Romana

- “Oggi siamo qui a commemorare la bimba che è stata trovata nel Tevere l’abbiamo voluta chiamare Francesca Romana per simboleggiare il grande affetto che la comunità di Roma prova per questa bimba che è diventata la bimba di tutti. E insieme al vicariato e all'associazione Salva Mamme fare qualcosa in più: ricordare sempre che esiste la possibilità di partorire in anonimato in quelle situazione in cui le mamme hanno grandissime difficoltà”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della messa funebre per la neonata trovata morta nel Tevere alcune settimane fa che si sta svolgendo questo pomeriggio al Trullo nella la Parrocchia San Raffaele Arcangelo. All'evento ha preso parte anche il vescovo ausiliare di Roma monsignor Gianrico Ruzza. La Sindaca Raggi, a seguito del nullaosta dell’Autorità giudiziaria, ha firmato dunque l’atto di nascita della piccola, alla quale è dato il nome di Francesca Romana. Francesca Romana riposerà nel Cimitero Laurentino, nella zona dedicata ai bambini. (Rer)