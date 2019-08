Siria: Cavusoglu, accordo Usa-Turchia su zona di sicurezza “una buona partenza” (2)

- La Turchia considera le Ypg un’organizzazione terroristica, ma per gli Stati Uniti le forze curde sono state un alleato cruciale nella lotta allo Stato islamico. Per Ankara l’obiettivo della zona di sicurezza è ora allontanare le Ypg dal confine e, nel contempo, consentire il ritorno volontario dei rifugiati siriani ospitati in Turchia. Cavusoglu ha precisato oggi che “tutte le componenti delle Ypg”, inclusi il Partito dell’unione democratica (Pyd) e il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), devono lasciare la regione per stabilizzarla prima dell’arrivo dei profughi. La Turchia, ha aggiunto, era “determinata a liberare unilateralmente la regione dai terroristi”, ma gli Stati Uniti hanno deciso di “farlo insieme”. Adesso, secondo il ministro, alle forze Usa spetterà anche il compito di riprendersi le armi che ha dato alle Ypg. Tutto questo malgrado questa mattina la Siria abbia respinto l’ipotesi zona di sicurezza, puntando il dito contro la comunità curda. “La Siria respinge categoricamente e apertamente l’accordo tra gli occupanti statunitensi e turchi sull'istituzione di una cosiddetta ‘zona di sicurezza’ nel nord”, riferisce l’agenzia di stampa “Sana”. “I curdi siriani hanno accettato di diventare uno strumento di questo progetto aggressivo, assumendosi una responsabilità storica”. (segue) (Tua)