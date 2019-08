Autostrade: Aspi, monitoraggi certificano sicurezza nostri viadotti Centro-Sud

- In merito alle condizioni dei viadotti nel centro-sud Italia, Autostrade per l'Italia ritiene doveroso precisare che le opere di propria competenza in quell'area del Paese sono sicure e regolarmente mantenute, così come certificato da monitoraggi svolti da società esterne specializzate e dalle prove di carico effettuate. E' quanto si legge in una nota dell'azienda. La prova di carico svolta sul viadotto Coltano della A12, realizzata alla presenza di tecnici dell'Università La Sapienza, del Mit e della concessionaria Sat, ha riprodotto le stesse condizioni delle prove effettuate in fase di collaudo dell'opera, dimostrando così la piena resistenza della struttura e confermando i valori di collaudo effettuati all'epoca di costruzione. Anche la prova di carico sul viadotto Alveo Vecchio della A16, realizzata su un'opera da tempo dismessa per cambio di tracciato (nell'ambito di un progetto di ricerca sottoscritto da Mit, Aspi e Università di Trento per valutare il comportamento dei ponti esistenti nelle diverse condizioni di conservazione), ha dato esito positivo. (segue) (Com)