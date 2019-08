Autostrade: Aspi, monitoraggi certificano sicurezza nostri viadotti Centro-Sud (2)

- La prova, spiega la nota, ha certificato infatti che la riserva di resistenza del ponte, progettato e realizzato negli anni 60, è di gran lunga superiore rispetto ai valori di progetto e ha presentato capacità resistenti considerevoli resistendo a ben oltre 2 volte i carichi massimi previsti dalle più recenti normative del 2018. In generale, circa le condizioni dei propri viadotti nel centro-sud, Autostrade per l'Italia precisa che su tutte le opere analizzate dagli ispettori del Mit nel settembre 2018 sono state condotte le opportune verifiche di sicurezza, che ne hanno confermato pienamente la capacità portante. La sicurezza di tutti questi viadotti è stata inoltre certificata dalla campagna di monitoraggi straordinari effettuata dopo il crollo del Polcevera da primarie società di consulenza esterna. (Com)