Venezuela: Russia rammaricata per stop a dialogo, frutto di politiche "imprudenti" Usa (2)

- Riprendendo le motivazioni addotte dal governo venezuelano, Mosca censura quindi il plauso che l'opposizione ha rivolto alla nuova mossa di Washington. "È profondamente deplorevole che le misure unilaterali aggressive del governo di un altro paese contro i cittadini venezuelani siano accolte favorevolmente dai politici dell'opposizione in Venezuela", ha proseguito il ministero degli Esteri rivendicando quella del dialogo come via senza alternative alla soluzione della crisi. In questo senso, per la Federazione Russa sono preoccupanti le "dichiarazioni irresponsabili dei funzionari americani secondo cui 'è passato il tempo del dialogo ed è tempo di agire'". La nota si conclude ricordando che il "compito della comunità mondiale è di incoraggiare" gli sforzi per il dialogo, strada per la quale la Russia conferma "il suo costante impegno". (segue) (Brb)