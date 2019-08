Saccomanni: Tria, sua scomparsa perdita per Paese

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, insieme a tutto il Mef, esprime, in una nota, "profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Saccomanni. Con lui il paese perde una grande risorsa di statura anche internazionale: brillante economista, banchiere di lunga esperienza, ex-direttore generale della Banca d’Italia ed ex-ministro dell’Economia e delle Finanze nel governo Letta, Saccomanni era dall’aprile 2018 presidente di Unicredit". (Com)