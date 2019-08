Saccomanni: Mattarella, scompare uomo di solida caratura internazionale

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio di cordoglio per la morte di Fabrizio Saccomanni, afferma: "Scompare con Fabrizio Saccomanni un uomo di solida caratura internazionale, al quale il Paese si è affidato in più occasioni, attribuendogli significativi incarichi nella Banca centrale, sino alla responsabilità di Direttore generale di Bankitalia e di supplente nl Consiglio della Banca Centrale Europea". Chiamato al governo, continua Mattarella, "quale titolare del ministero dell’Economia, seppe esprimere anche in quella occasione il rigore della sua formazione di economista, unito a integrità e comprensione dei fenomeni sociali, forte della stima di cui godeva nella comunità finanziaria internazionale. Chiamato a presiedere UniCredit, ha portato la sua esperienza a garanzia del percorso di rafforzamento dell’istituto.La Repubblica gli è riconoscente per i servigi prestati e partecipa al cordoglio per la sua morte".(Com)