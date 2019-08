Roma: Pd, M5s si astiene e boccia la messa in sicurezza di lungotevere della Vittoria

- "Rimaniamo sconcertati dalla bocciatura in Aula Giulio Cesare della mozione che impegnava l'assessore e l'Agenzia per la mobilità di Roma Capitale a dare inizio, il prima possibile, ai lavori di messa in sicurezza su lungotevere della Vittoria. Il tratto di strada, da piazza Maresciallo Giardino a piazza del Fante, negli ultimi anni, è stato luogo di numerosi incidenti, anche mortali, nell'ultimo sono rimaste vittime due giovani ragazzi". Lo dichiarano in una nota il presidente del gruppo capitolino del Pd Giulio Pelonzi, la consigliera comunale Giulia Tempesta e il consigliere dem del I Municipio Jacopo Scata, che si sta battendo con i comitati di quartiere ed i residenti della zona. "Auspichiamo - proseguono i tre - che Roma Capitale intenda rispettare le richieste avanzate dai residenti con la raccolta firme e inviate dal Consiglio del I Municipio all'Amministrazione Capitolina Centrale e a tutti gli organi competenti, con la richiesta di intraprendere tutte le azioni necessarie per dare inizio ai lavori da lungo tempo annunciati, improrogabili e necessari per garantire la sicurezza dei cittadini". (Rer)