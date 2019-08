Roma: Fd'I, su lavori Olimpico tutto il pressappochismo grillino

- "Oggi si è votata in extremis in assemblea capitolina una delibera di indirizzo per una variante urbanistica propedeutica ai lavori di miglioramento dello stadio olimpico in vista di Euro 2020. Abbiamo espresso un voto di astensione per non ostacolare un evento di cui la città ha assoluto bisogno, ma siamo fortemente preoccupati per il pressappochismo dei grillini che peraltro hanno bocciato il nostro emendamento che chiedeva di mettere in campo un lavoro di riqualificazione dell'area monumentale del Foro Italico".Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)