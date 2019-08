Governo: Pd, Salvini alimenta caos per coprire affare Savoini?

- La vicesegretaria del Partito democratico Paola De Micheli, in una nota, osserva che "le ultime rivelazioni sull'affare Lega-Russia che riguardano Savoini e che vedrebbe ancora coinvolto un collaboratore del vicepremier e ministro dell'Interno, richiedono con ancora più forza un chiarimento da parte di Salvini che non può più continuare a scappare e a nascondersi dietro omissioni e reticenze. Con un tentativo disperato, e col caos alimentato da lui nel governo, pensa forse di oscurare una vicenda che lo sta mettendo sempre più alle corde?". (Com)