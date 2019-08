Governo: Di Maio, noi pronti a voto, da Lega presa in giro a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo quanto affermato dall'alleato di governo, Matteo Salvini, in una nota, afferma: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze".(Rin)