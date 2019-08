Lazio: Lega, Zingaretti si dimetta, non ha neanche numero legale per legge Pd

- "Cercasi Nicola Zingaretti, che non è in grado nemmeno di far garantire il numero legale alla Pisana su una proposta di legge sul caporalato presentata dal Pd. Una pattuglia di consiglieri del centrosinistra, che tira a campare grazie al Patto d'Aula e alle maggioranze variabili, è probabilmente già in vacanza bloccando cosìda ore il Consiglio regionale. La Regione Lazio naviga a vista, Zingaretti si dimetta se ha ancora un briciolo di dignità''. Lo dichiarano in una nota il capogruppo della Lega alla Pisana Orlando Angelo Tripodi. I consiglieri Laura Corrotti e Daniele Giannini, nella stessa nota, promettono: "Noi continueremo a dare battaglia in Aula se sono ancora in grado di recuperare qualche consigliere e forse è giunto il momento che il centrodestra si svegli per terminare questa disastrosa legislatura''. (Com)