Sanità: De Siano (FI), pronta interrogazione su mancato status aree disagiate per isole campane

- "De Luca e compagni ci avevano assicurato di aver avviato tutte le procedure per il riconoscimento alle isole campane dello status di aree disagiate". Lo ha affermato il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia. "Una condizione - ha proseguito De Siano - indispensabile per poter mettere in campo, per Ischia, Capri e Procida, le strutture, gli strumenti e le risorse umane necessarie a garantire agli isolani le stesse possibilità di accesso alle cure assicurate ai residenti della terraferma. De Luca e compagni del Pd, lo dico da cittadino dell'isola di Ischia, ci hanno imbrogliato: non c'è nulla, neppure una misura integrativa. I documenti in possesso della consigliera Di Scala, presidente della commissione regionale Sburocratizzazione, sono inequivocabili e pertanto depositerò già nelle prossime ore una dettagliata interrogazione al ministro della Salute. Esiste un Osservatorio nazionale per la verifica dell'assistenza sanitaria nelle isole minori. Mi chiedo, e lo chiedo al ministro Grillo, se lo conosca, se sa cosa fa o ha fatto e magari quanto ci costa". "A De Luca - ha concluso De Siano - commissario-assessore alla sanità, e ai suoi compagni del Pd chiedo di evitarci almeno le fake news".(Ren)