Umbria: Squarta (FdI), alle prossime elezioni regionali un centrodestra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da subito tutte le forze politiche del centrodestra al lavoro per un programma che metta al centro la soluzione dei tanti problemi dell’Umbria causati, o lasciati irrisolti dal centrosinistra”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dell'Umbria Marco Squarta (FdI), portavoce del centrodestra, commentando la notizia del decreto di indizione delle elezioni regionali per il 27 ottobre firmato oggi dal presidente Paparelli. Squarta ha lanciato quindi un “appello a tutto il centrodestra” indicando “l’urgenza di metterci tutti al lavoro per costruire una coalizione forte, unita e coesa che da subito si metta al lavoro ponendosi come obiettivo prioritario la elaborazione di un programma che realizzi le condizioni e indichi le proposte per un’Umbria diversa, migliore, più forte e moderna. E questo deve essere il nostro primo passo deciso e costruttivo, ancor prima del confronto per la scelta del candidato presidente”. Per il consigliere Squarta i “punti centrali del nostro programma debbono individuare proposte e soluzioni per risolvere i troppi problemi irrisolti della nostra regione: lavoro, sviluppo, sanità, infrastrutture, trasporti, rifiuti, ricostruzione, disabili". "Diamo quindi centralità ai nostri programmi – ha concluso Squarta – perché è prioritario dire ai cittadini che idea di Umbria abbiamo”. (Ren)