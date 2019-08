Albania: presidente Meta respinge normativa per costruzione tratta stradale Milot-Balldren (2)

- A parere di Meta, anche il contratto stipulato tra la società Ank shpk e le autorità "è stato formalizzato attraverso un processo per niente trasparente e senza una base legale per negoziare il prezzo. Una chiara mancata valutazione economica rappresenta un pericolo ai danni delle finanze dello Stato". Il presidente della Repubblica nota che "non risulta esserci stato un completo ed oggettivo studio di fattibilità redatto e approvato dalle istituzioni responsabili incaricate per legge ad esercitare tale dovere e il ministero dell'Economia e Finanze, non ha concesso, come previsto dalla legislazione, la propria approvazione". Meta sottolinea inoltre che il progetto "mette a serio rischio il budget dello Stato poiché non esistono precisi calcoli sugli effetti all'economia del paese". (segue) (Alt)