Albania: presidente Meta respinge normativa per costruzione tratta stradale Milot-Balldren (3)

- Il progetto è stato accompagnato da numerosi sospetti e ombre. Secondo i dati resi pubblici, la società, la quale è stata quella che si è offerta a costruire la strada secondo un proprio studio di fattibilità, ha dichiarato che per il finanziamento dei lavori otterrà un prestito bancario di 70 milioni di euro, con un tasso d'interesse al 5 per cento. Mentre investirà in proprio 52 milioni di euro "dal capitale societario". I sospetti sono nati dal fatto che l'Ank risulta aver un capitale di soli 3,4 milioni di euro, che sarebbe insufficiente anche come garanzia per ottenere il prestito di 70 milioni di euro che l'Akn intende avere dalle banche. A sollevare altri dubbi il fatto che nel 2017 la società si era offerta di realizzare l'opera per 63 milioni di euro, e con un costo di manutenzione di 3,5 milioni di euro. Nell'attuale contratto invece l'ammontare della somma destinata alla costruzione di è oltre raddoppiata, mentre i costi di manutenzione schizzati di oltre 5 volte. (segue) (Alt)