Albania: presidente Meta respinge normativa per costruzione tratta stradale Milot-Balldren (8)

- Martijn ha fatto sapere di aver chiesto al governo di "rinunciare alle proposte non richieste. E' importante che il governo inizi a pianificare le prioritàdei settori e proponga dei progetti che siano poi sottoposti ad una gara", ha ribadito il rappresentante del Fmi. Sui progetti di Ppp ha espresso preoccupazione anche la Banca mondiale. In una recente intervista, la direttrice della Banca mondiale per l'Albania, Mayam Salim ha dichiarato che che "il governo dovrebbe analizzare in modo più attivo i rischi fiscali derivanti dai Ppp. Si tratta di uno strumento legale, ma il loro utilizzo richiede una forte amministrazione pubblica, meccanismi di controllo e piena trasparenza", ha spiegato Salim. (segue) (Alt)