Albania: presidente Meta respinge normativa per costruzione tratta stradale Milot-Balldren (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre poche settimane fa, un rapporto del Dipartimento di Stato Usa sul clima imprenditoriale in Albania ha notato con preoccupazione l'attuazione da parte del governo albanese della formula di Partenariato pubblico privato, in particolare per la realizzazione di opera pubbliche costose. "Il numero in crescita delle concessioni che applicano la formula del Ppp, ha limitato la competitività non solo nel settore dell'infrastruttura", ha sottolinea il rapporto, mettendo in evidenza il fatto che "fino alla fine del 2018, il governo ha siglato 200 contratti di Ppp". Un'altra sfida per l'Albania, secondo il rapporto del Dipartimento di Stato "rimane il diritto sui titoli di proprietà. Ci sono stati casi di individui che sono riusciti a manipolare il sistema giudiziario ottenendo in modo illecito titoli di proprietà di terreni", ha osservato il documento. (Alt)