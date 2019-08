Turchia: leader Pkk Ocalan, pronto ad accordo con il governo

- Abdullah Ocalan, il fondatore e leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) agli arresti dal 1999, si è detto pronto a una soluzione alla questione curda che possa porre fine al conflitto con la Turchia “entro una settimana”. Lo si legge in un comunicato diffuso dai suoi avvocati nella giornata odierna, 8 agosto. Secondo Ocalan, i curdi “non hanno bisogno di un loro Stato per trovare un loro posto coerente con la storia delle relazioni con la Turchia”. “Sto cercando di aprire uno spazio per i curdi, di risolvere la questione. Io dico di poter superare questa situazione entro una settimana. Ho fiducia in me stesso, sono pronto a una soluzione. Ma lo Stato deve fare quel che è necessario”, afferma il leader del Pkk nel testo trasmesso dai legali. Ocalan fu catturato dalle forze speciali turche nel 1999, 15 anni dopo l’inizio delle attività d’insorgenza. A tutt’oggi è considerato da molti sostenitori curdi del Partito democratico dei popoli (Hdp) come un fattore chiave per l’avvio di un processo di pace. Il Pkk è considerato dalla Turchia, dall’Unione europea e dagli Stati Uniti un’organizzazione terroristica. Alla fine dello scorso maggio le forze turche hanno avviato una nuova operazione militare contro le basi del movimento nel nord dell’Iraq. (Tua)