Cile: export in calo per guerra commerciale Cina-Stati Uniti (2)

- In totale le esportazioni a paesi con i quali sono vigenti accordi commerciali sono passate sempre nel primo semestre da 38,4 a 36,3 miliardi su anno (-5,9 per cento). "Molte delle nostre esportazioni fanno parte della catena produttiva delle fabbriche cinesi che a loro volta esportano verso gli Stati Uniti", ha dichiarato il sottosegretario per le Relazioni internazionali, Rodrigo Yanez, al quotidiano "La Tercera". "Il calo delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti colpisce quindi fortemente le nostre esportazioni in Cina", ha aggiunto Yanez. (segue) (Abu)