Cile: export in calo per guerra commerciale Cina-Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bilanciare in parte il calo delle vendite sui principali mercati (anche l'export verso l'Unione Europea registra infatti nel primo semestre una flessione del 13 per cento) sono le vendite verso la Corea del Sud, l'Alleanza del Pacifico e la Malesia. "Notiamo un forte aumento degli investimenti stranieri diretti in paesi come Vietnam e Malesia, paesi che si stanno posizionando come territori sicuri per la fabbricazione di manufatti tecnologici e l'esportazione senza dazi aggiuntivi agli Stati Uniti", ha sottolineato inoltre il sottosegretario cileno, che ha quindi messo in relazione questa congiuntura con il prossimo ingresso del Cile nel Partenariato trans-pacifico (Tpp-11). "Questo accordo ci permetterà un accesso molto più favorevole a questi paesi che si stanno proponendo come le nuove fabbriche del mondo", ha dichiarato. (segue) (Abu)