Cile: export in calo per guerra commerciale Cina-Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari esteri del senato cileno ha approvato mercoledì 7 agosto l'accordo integrale e progressivo per l'adesione al Tpp-11 che dovrà essere adesso votato in aula per la definitiva approvazione. Il Cile si appresta a diventare in questo modo l'ottavo paese a fare il suo ingresso in quello che rappresenta il terzo trattato di libero scambio più grande del mondo dopo il "Ceta" tra Unione Europea e Canada e il "Usmca" tra Canada, Stati Uniti e Messico. "Si tratta di un accordo importante in un momento in cui il multilateralismo sembra retrocedere a livello globale", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Teodoro Ribera. "Il Cile perde in competitività fintanto che non verrà ratificato l'accordo, dato che il Tpp-11 offre migliori condizioni di accesso rispetto ai trattati bilaterali vigenti con i paesi aderenti", ha dichiarato da parte sua il sottosegretario al Commercio Estero, Rodrigo Yanez. (segue) (Abu)