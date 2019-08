Infrastrutture: Toninelli, bloccato aumento pedaggi su autostrade A24-A25

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, via Twitter, annuncia che non ci sarà "nessuna brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per chi si sposta anche sulle autostrade A24-A25. Abbiamo bloccato l'incremento dei pedaggi fino al 30 novembre. Intanto - continua il ministro - lavoriamo per aumentare gli investimenti in sicurezza a favore di coloro che viaggiano tra Lazio e Abruzzo". (Rin)