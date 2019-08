Roma: Aula ok a mozione per mettere a bando Via Pacis half marathon

Roma, 08 ago 18:32 - (Agenzia Nova) - Anche la Via Pacis Half Marathon potrebbe finire a bando. Con 23 voti favorevoli l'assemblea capitolina ha approvato la mozione a prima firma del presidente della commissione capitolina Sport Angelo Diario che impegna la sindaca e la giunta "ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di predisporre l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, per l'assegnazione dell'evento sportivo "Via Pacis Half Marathon". (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Anche la Via Pacis Half Marathon potrebbe finire a bando. Con 23 voti favorevoli l'assemblea capitolina ha approvato la mozione a prima firma del presidente della commissione capitolina Sport Angelo Diario che impegna la sindaca e la giunta "ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di predisporre l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, per l'assegnazione dell'evento sportivo "Via Pacis Half Marathon". (Rer)