Agricoltura: Confagricoltura, serve task force contro la cimice asiatica

- “Bene il tavolo interministeriale di crisi con i ministeri Politiche agricole, Salute e Ambiente con Regioni e Organizzazioni di categoria, sul problema della cimice asiatica che ha creato danni enormi ai frutteti del settentrione di pesche, nettarine, susine, ciliegie, mele ed anche nocciole, che ora sta compromettendo pure i raccolti di pere". Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, accogliendo con favore le dichiarazioni odierne del ministro per le Politiche agricole che ha annunciato la convocazione del tavolo e ha assicurato il massimo impegno, anche del Crea. "Il ministro Centinaio - ha proseguito Giansanti - ha accolto la nostra richiesta di intervenire con una strategia di sistema ad una gravissima emergenza”. Ad avviso di Confagricoltura va autorizzato immediatamente l’inserimento nelle aree contagiate dell’unico antagonista naturale che si rivela efficace, ovvero la vespa samurai, Trissolcus japonicus, originaria dell’Asia orientale, che deporrà le uova direttamente in quelle della cimice. "Vanno previsti – ha sottolineato Massimiliano Giansanti - adeguati interventi finanziari di ristoro diretti e indiretti, sospensione dei mutui, sgravi contributivi e prestiti di conduzione, per le aziende frutticole che sono al collasso per quella che è una vera e propria calamità naturale". Confagricoltura ha evidenziato come la prima rilevazione in Italia della cimice risalga al 2012 e come la sua diffusione sia aumentata a livello vertiginoso, dal momento che una femmina depone dalle 300 alle 400 uova, due volte all'anno. (Ren)