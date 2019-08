Roma: conclusa ultima seduta assemblea capitolina prima di pausa estiva, i lavori riprenderanno a fine mese

- Con l'approvazione di una mozione per impegnare la sindaca e la giunta "a farsi parte attiva presso l'ente regionale per tutelare e rendere fruibile il complesso monumentale di San Cosimato, sito del presidio sanitario del Nuovo Regina Margherita e sollecitare il Mibact per la messa in sicurezza del complesso stesso", si sono chiusi questo pomeriggio i lavori dell'assemblea capitolina nell'ultima seduta prima della pausa estiva. I lavori riprenderanno probabilmente alla fine di agosto quando la riunione dei presidenti dei gruppi fisserà l'ordine dei lavori. (Rer)