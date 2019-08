Umbria: Casciari (Pd), all'ospedale di Perugia innovativa terapia oncoematologica

- “Apprendo con soddisfazione la notizia che la Struttura complessa di ematologia e trapianto di midollo osseo dell’Azienda ospedaliera di Perugia è stata proposta in sede di Conferenza delle regioni come uno dei sei centri nazionali idonei per garantire la somministrazione e il monitoraggio della nuova terapia immunologica con le cellule Car-T, Chimeric antigen receptor T-cell, appena autorizzata dall'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, per la cura di alcuni linfomi e forme giovanili di leucemie”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dell'Umbria Carla Casciari (Pd) che ha aggiunto: “il riconoscimento è una conferma dell’eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed internazionale all’equipe coordinata dal professor Brunangelo Falini”. Casciari ha espresso l’auspicio che “nella prossima Conferenza delle Regioni sia approvata anche la proposta di realizzare al Creo, Centro di ricerca emato-oncologico, dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Perugia il laboratorio regionale per la produzione di tali cellule. Con l'introduzione di questa terapia, denominata Kymriah (tisagenlecleucel), si potrà raggiungere un risultato importante per la salute pubblica italiana, così da far diventare il sistema sanitario umbro un punto di riferimento nazionale nell’assistenza e nella ricerca". Grazie al via libera rilasciato ieri dall'Aifa, infatti – ha concluso Casciari - questa terapia sarà rimborsabile e consentirà ad almeno 700 pazienti in Italia di avere una speranza di guarigione pur essendo in uno stadio della malattia fino a ieri considerato incurabile”. (Ren)